Fiorentina Milan: i rossoneri puntano su questo aspetto per vincere. Il dato

Sabato sera il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina. Questo aspetto può essere decisivo per la vittoria

In vista di Fiorentina Milan, i rossoneri hanno bene in mente i loro obiettivi e vogliono dare seguito alle prestazioni più convincenti dell’ultimo mese: secondo posto in campionato e provare l’assalto all’Europa League.

Per farlo come riportato da Tuttosport, puntano anche su un aspetto: i rossoneri contano tre giocatori in doppia cifra. Se Loftus segna un altro gol diverrebbe il quarto in una stagione. Il Milan, non arriva con quattro giocatori in doppia cifra di gol dalla stagione 2008/2009: quella volta furono Pato, Inzaghi, Kakà e Ronaldinho.