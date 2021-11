Fiorentina Milan: occhio a Vlahovic, i suoi numeri fanno paura.

Fiorentina Milan: i rossoneri dovranno stare molto attenti a Dusan Vlahovic. Il serbo è ormai una certezza della Serie A. Ecco i suoi numeri

Fiorentina Milan avrà come protagonista indiscusso anche Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, corteggiato da molti top club (tra cui i rossoneri che però lo ammirano e nulla più) sarà colui che cercherà di fare male alla retroguardia rossonera, orfana di uno veloce e fisico come Tomori in grado di contrastarlo.

Pioli e i suoi dovranno prestare molta attenzione al serbo perché in questo avvio è stato qualcosa di mostruoso: in dodici presenze ha segnato ben otto gol. Per rendere questo dato ancor più impressionante, basti pensare che la Fiorentina ha segnato in tutto 16 gol: il 50% portano la firma della punta classe 2000.