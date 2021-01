Fiorentina-Milan femminile, segui il match della semifinale di Supercoppa Italia in programma alle 18: sintesi, cronaca testuale e tabellino

Tutto pronto per la seconda semifinale di Supercoppa Italia, tra Fiorentina e Milan femminile. Segui in diretta la cronaca testuale del match in scena allo stadio Gastaldi di Chiavari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Fiorentina – Milan LIVE

60′ – Jane calcia dal limite ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo. Grande occasione per il Milan

58′ – Grimshaw prova dai 30 metri, tiro alto

56′ – Pareggia la Fiorentina! Kim sbuca sul secondo palo e fa 1-1, dopo un cross di Neto

54′ – Miracolo di Schroffenegger su il destro a giro di Jane all’incrocio

52′ – Altro pasticcio di Korenciova, questa volta con Spinelli, Bonetti non ne approfitta

50′ – Tiro dalla distanza di Middag, para Korenciova

48′ – Dowie parte in contropiede e prova a calciare di punta, para Schroffenegger

46′ – Iniziata la ripresa!

Finisce qui il primo tempo!

44′ – Forcing Fiorentina, il Milan si difende con ordine

40′ – Ancora Viola! Cross di Bonetti da calcio d’angolo, pallone che arriva a Vigilucci che calcia dal limite, palla alta

38′ – Occasione Fiorentina! Bonetti lanciata a rete salta Korenciova, ma a porta libera calcia debolmente e Fusetti può recuperare

35′ – Occasionissima Milan: Boquete da buona posizione calcia, pallone che sibila il palo e termina sul fondo

32′ – Azione personale di Bonetti, che fa tutto bene, meno che la conclusione, troppo centrale, para Korenciova

29′ – Pasticcio Agard-Korenciova, per poco Sabatino non ne aproffitava

27′ – Punizione per il Milan: Tucceri scodella in mezzo per Dowie che colpisce di testa ma il pallone termina alto di poco

23′ – Partita molto bella, tattica ma anche ricca di ottime giocate di qualità

20′ – Grande azione del Milan, pallone che arriva a Jane che calcia fuori di poco (tiro dal limite)

15′ – Ancora la Fiorentina: cross di Kim per la girata al volo di Sabatino, para Korenciova.

13′ – Occasione Fiorentina! Calcio d’angolo: Bonetti per la testa di Quinn, ma da due passi il pallone esce alto sopra la traversa

11′ – Bergamaschi si inserisce tra le linee, serve Giacinti imbucando un ottimo pallone, ma non viene agganciato dell’attaccante rossonero!

9′ – Prova a reagire la Fiorentina ma il cross di Neto non viene raccolto da Sabatino

6′ – GOOOOOOOOOAALLL DEL MILAN!!! Giacinti su assist di Boquete fa 0-1!!

5′ – Proteste rossonere per un presunto fallo su Giacinti in area viola, l’attaccante rossonera viene ammonita per simulazione

3′ – Milan già in controllo del pallone, la Fiorentina prova a ripartire

1′ – Iniziata la gara!

Fiorentina-Milan femminile 1-1, tabellino

RETE: 6′ Giacinti, 56′ Kim

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Zanoli; Neto, Middag; Vigilucci (62′ Clelland), Bonetti, Kim; Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, Zanoli, Mani, Pastifieri, Tinti, Monnecchi, Baldi. Allenatore Melani.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. A disposizione: Piazza, Rask, Rizza, Simic, Vitale, Conc, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Nano. Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Miele

AMMONITE: Giacinti, Fusetti