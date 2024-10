Fiorentina Milan, Capello sentenzia: «Rigori? Situazione inaccettabile!». Poi bacchetta Theo Hernandez

Fiorentina Milan, Fabio Capello, ex rossonero, ha commentato la situazione rigori bacchettando Theo Hernandez

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del caos rigori in Fiorentina–Milan:

PAROLE – «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita si fanno e si comunicano delle scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente per i rigori. Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. Poi però vedi il capitano della squadra, colui che dovrebbe portare sul campo il dettame dell’allenatore, prendere il pallone e decidere praticamente in autonomia che il primo rigore lo calcia via. Non va bene».