Fiorentina, Italiano: «Bella vittoria, sull'Europa...»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il successo ottenuto dai viola contro l’Atalanta: le parole dell’ex Spezia

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Fiorentina-Atalanta.

PARTITA – «Terminare in equilibrio contro l’Atalanta è sempre una grande soddisfazione. Penso che è stato rotto questo equilibrio da un bel gol, era una gara dove chi segnava di più avrebbe vinto. Siamo contenti e siamo in crescita, questo risultato è una soddisfazione».

PIATEK – «Sì devo dire che mi sta stupendo, ma rispetto agli altri nuovi arrivi conosce già l’ambiente. Adesso si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare, anche se non è del tutto abituato. I gol lo ripagano per quello di straordinario che sta facendo».

VLAHOVIC – «Quando abbiamo perso Vlahovic avevo il timore che gli esterni non segnassero e che fosse lui l’unico terminale offensivo. Poi ci siamo aggrappati alla nostra identità e stiamo dimostrando che con gli altri professionisti veri che abbiamo tutto può continuare. Lavorare alla pari con squadre che fanno la differenza in Italia significa che i nostri sforzi stanno venendo fuori».

RINNOVO – «Faccio una battuta che mi ha fatto Commisso: se riusciamo a raddoppiare i punti dello scorso anno vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Ancora non ci siamo. Sarà molto difficile ma ci proveremo, ora abbiamo queste partite che se le affrontiamo tutte con lo spirito delle ultime possiamo competere con chi ci sta davanti. Speriamo di non continuare con alti e bassi anche in futuro».

EUROPA – «Quando si arriva da anni così difficili bisogna raggiungere prima di tutto quella quota che ti fa pensare in modo diverso. Da questa partita potremo pensare con la mente più serena, poi magari più avanti parleremo di altro. Più punti facciamo e più soddisfazioni potremo toglierci».