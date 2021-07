Fiorentina, Commisso blinda Vlahovic: ingaggio da top player per lui

La Fiorentina vuole blindare Vlahovic e metterlo al riparo dagli assalti delle big europee. Commisso pronto a offrirgli un ingaggio da top

Dusan Vlahovic è sempre nei pensieri di tante big europee. L’ultima stagione in viola lo ha consacrato nel grande calcio e adesso il club toscano deve provare a blindarlo.

Come riportato da La Nazione, Commisso prova a blindarlo aumentando l’ingaggio del calciatore: col prossimo contratto, Vlahovic percepirebbe 2,5-3 milioni di euro, anziché 700 mila euro. Un’offerta che potrebbe ingolosire il serbo, ma la prospettiva magari di giocare in un top club per conquistare trofei, potrebbe incidere nella scelta del calciatore.