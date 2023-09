Finlandia Danimarca, la partita di Kjaer: sorride Pioli. Il danese non partiva titolare nella sfida di qualificazioni

Le ultime notizie da Milanello raccontano di un problema fisico per Pierre Kalulu, che era in vantaggio su Simon Kjaer per sostituire lo squalificato Fikayo Tomori nel derby tra Inter e Milan.

In attesa di sapere di più, Pioli sorride se guarda alle nazionali. Perché Kjaer ha giocato solo i dieci minuti finali in Finlandia Danimarca: il difensore è entrato al minuto 80. Ha dunque riposato il giocatore.