Filippo Galli critica Maldini: «Si è tolto qualche sassolino non pensando al bene del Milan. Ha sbagliato»

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha criticato le parole di Paolo Maldini di ieri in un momento così delicato per il club rossonero

Intervenuto a Radio 24, Filippo Galli ha criticato le parole di ieri di Paolo Maldini:

«Dispiace solo per il momento. Parlo da tifoso, bisogna cercare di dare tranquillità alla squadra e all’ambiente. Togliersi ora qualche sassolino forse non è stato il momento migliore per aiutare e voler bene al Milan».