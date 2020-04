FIFPro: «Il Covid19 rischierebbe di cancellare il calcio femminile», il motivo

FIFPro lancia l’allarme, sottolineando che l’emergenza coronavirus potrebbe cancellare il movimento del calcio femminile

«Il Covid19 rischierebbe di cancellare il movimento del calcio femminile» – è l’appello della FIFPro, ovvero il sindacato mondiale dei calciatori, sottolineando che tale realtà è appena nata.

Lo stop all’economia globale imposto dalla pandemia mette a rischio la sua continua evoluzione. Il calcio femminile non sarebbe in grado attualmente di garantire a livello globale le stesse misure di sicurezza che si stanno predisponendo per quello maschile.