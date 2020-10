FIFA 21: nella rosa del Milan mancano Hauge e Dalot

Nel famoso videogioco, in uscita in questi giorni, la rosa del Milan non sarebbe ancora aggiornata in base agli ultimi colpi di mercato

Milan ed EA Sports hanno siglato un accordo di partnership che prevede la formazione rossonera in esclusiva sul videogioco FIFA21, in uscita il 9 ottobre (ma con accesso anticipato di tre giorni per chi acquista le versioni Ultimate o Champions, ndr).

Per questo, già da ieri, alcuni gamers hanno potuto iniziare a testare l’ultimo capitolo della saga e, per quanto riguarda la rosa rossonera, risultano ancora non inseriti gli ultimi arrivati Hauge e Diogo Dalot mentre si trova ancora in squadra Lucas Paquetà. Nulla di grave, considerando che le rose vengono aggiornate con grande frequenza e, verosimilmente, nel giro di qualche settimana sarà tutto in regola.