Festa scudetto Milan con l’Atalanta? A San Siro no petardi e alcol. Questa la decisione del Sindaco Sala

Niente alcolici, niente bottiglie. E divieto di introdurre fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi o oggetti simili. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso alcune misure per Milan-Atalanta.

L’ordinanza vale all’interno del Meazza dall’apertura fino alle due di notte. Il motivo è logico: i tifosi potrebbero essere invogliati, in caso di successo del Milan, a un happening in attesa di un eventuale risultato positivo di Cagliari-Inter. Ma chi non rispetterà l’ordinanza rischierà una multa da 500 a 5000 euro.