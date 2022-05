Festa Scudetto Milan: una patch per celebrare la vittoria

Per i tifosi la possibilità di personalizzare la maglia ufficiale 21/22 del Milan con una scritta speciale per celebrare la vittoria scudetto

Continuano le attività per festeggiare lo Scudetto rossonero. Tra le iniziative per celebrare il tricolore numero 19 del Milan si aggiunge la possibilità, per tutti i tifosi milanisti in possesso di una maglia ufficiale della stagione 2021/22 (Authentic o Replica, Home, Away, Third o Fourth), di richiedere gratuitamente – a Casa Milan Store, Milan Store Downtown e San Siro Store – la patch “Succede solo a chi ci crede, Campioni d’Italia 21/22”, la frase simbolo dello storico e indimenticabile campionato appena incorniciato già presente sulle magliette indossate dai giocatori dopo il fischio finale di Sassuolo-Milan.

La promozione non avrà limiti temporali, così da permettere a tutti i nostri tifosi nel mondo – impossibilitati a essere a Milano in questi giorni – di applicare senza scadenza lo speciale timbro Scudetto per ricordare in maniera ancora più indelebile la vittoria della squadra di Pioli. Cosa stai aspettando? Porta la maglia rossonera 2021/22 in uno degli Store ufficiali e non perdere un’opportunità unica per mettere anche la tua firma sullo Scudetto.