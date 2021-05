Festa Lukaku: ecco la decisione presa dall’Inter per i giocatori coinvolti

In merito al festino organizzato da Lukaku, con la presenza di altri calciatori nerazzurro, l’Inter non dovrebbe prendere alcun provvedimento

Stamattina era rimbalzata da vari organi di stampa la notizia di una festa (o cena) proibita da parte di Lukaku, Perisic, Young ed Hakimi dopo la vittoria contro la Roma per festeggiare il compleanno del belga. I quattro nerazzurri avrebbero violato il coprifuoco vigente su tutto il territorio nazionale e se fossero rimasti a dormire in hotel non ci sarebbero stati problemi.

L’Inter fa sapere che i giocatori in questione non hanno partecipato a nessuna festa bensì solo ad una cena organizzata da altri a cui si sono aggiunti post partita. Per questo motivo non sarà preso nessun provvedimento nei loro confronti e saranno regolarmente a disposizioni per il match di sabato contro la Juventus.