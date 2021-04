Ferrero e Preziosi all’attacco di Milan e Inter: la richiesta fatta in Lega

Ferrero, Preziosi e Fienga fanno la voce grossa nel corso della riunione di Lega che si è svolta oggi. Ecco la richiesta

Ferrero, Preziosi e Fienga fanno la voce grossa nel corso della riunione di Lega che si è svolta oggi. Sul piatto le dimissioni di Marotta e Scaroni per via del caso Super League. De Laurentiis e Barone si sono però opposti, sostenendo che l’argomento non rientrava nell’ordine del giorno.

Guerra aperta tra i club di Serie A dopo lo scossone del progetto di Florentino Perez.