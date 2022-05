Felipe Melo: «Corsa Scudetto? Penso vincerà il Milan». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Inter e Juve

Felipe Melo non ha mai nascosto la passione per i nerazzzurri. E non ha mai neanche evitato di pizzicare la Juventus dopo aver lasciato l’Italia, anche se negli ultimi anni si è ammorbidito. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a DAZN ai margini del programma ‘I Love Mondays’ il centrocampista brasiliano ha parlato a tutto tondo della passione nata durante gli anni dell’infanzia, della corsa scudetto, della finale di Coppa Italia e anche di Dybala

CORSA SCUDETTO – «Come interista devo dire sempre che l’Inter vincerà, però sono amante del calcio e lo guardo tutti i giorni. L’Inter ha una squadra più forte che ha già vinto, però il Milan sta facendo un grandissimo lavoro. Ha dei giocatori che stanno facendo cose incredibili. Si deve parlare di questo lavoro che sta facendo il Milan, da Maldini a Pioli fino a Ibra che è il più grande e il più vecchio. Sono tifoso dell’Inter e spero che vinca, ma credo vincerà il Milan perché mancano solo due partite»