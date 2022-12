Fattore Leao: le statistiche in cui eccelle il portoghese

Una dei fattori su cui può contare il Milan è Rafael Leao. Il portoghese eccelle in più di una categoria rispetto agli avversari

Una dei fattori su cui può contare il Milan è Rafael Leao. Il portoghese eccelle in più di una categoria rispetto agli avversari:

il rossonero è primo nella classifica dei dribbling riusciti in Serie A (24), secondo in quella dei dribbling tentati (51) e tiri totali (50). Più giù nella classifica invece dei assist (4) in cui è nono, e tiri in porta (12) e occasioni create (5) in cui è undicesimo