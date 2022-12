Fattore Giuliani: la statistica contro il Sassuolo Femminile

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Sassuolo. Tra le protagoniste anche Laura Giuliani, la statistica

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Sassuolo. Tra le protagoniste anche Laura Giuliani, la statistica.

La rossonera non ha subito gol per la seconda volta in stagione, merito anche del 100% di parate sui 6 tiri che le sono arrivati. In generale nessun estremo difensore ha effettuato più salvataggi della azzurra nel weekend