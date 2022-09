Fattore “9” a Empoli: dopo Lapadula e Torres, Giroud il prossimo?

Sabato il Milan affronterà l’Empoli. Al Castellani già due numeri 9 rossoneri come Torres e Lapadula sono andati a segno, Giroud il prossimo?

Sabato il Milan affronterà l’Empoli. Al Castellani già due numeri 9 rossoneri come Torres e Lapadula sono andati a segno, Giroud il prossimo?

Il francese è protagonista di un inzio super di stagione eppure contro i toscani non ha mai segnato, e proverà a “girarsi” per la quarta volta consecutiva in campionato