Fassone: «Ora faccio consulente per fondi investimento e operatori calcio»

Fassone, all’’evento SportLab, organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, fa il punto della situazione in chiave futura.

IL CALCIO DEL FUTURO- «Credo che il calcio italiano quando uscirà da questa fase pandemica tornerà ad essere forte nel mondo. Vedo un futuro roseo».

DOPO IL MILAN- «Un mio ritorno nel mondo del calcio? Io ho una storia professionale da manager prima di entrare nel calcio, da quando ho lasciato il Milan faccio il consulente per fondi d’investimento e per operatori del calcio. Per il futuro mi vedo più come dirigente che come consulente ma è la vita a decidere».