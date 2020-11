Fascetti: «Ibrahimovic è più forte adesso che 10 anni fa»

Ibrahimovic sta ricevendo una quantità di elogi fuori dal normale. Il suo grande avvio di stagione ha convinto tutti

Ibrahimovic sta veramente stupendo tutti in questa stagione. Sono ben 10 i gol realizzati in Serie A nelle 6 partite che lo svedese ha giocato. A proposito di Ibrahimovic, Eugenio Fascetti ha voluto dire la sua ai microfoni di TMW.

L’ex allenatore fra le altre anche del Bari, ha dichiarato: «Il Milan si sta dimostrando squadra matura, con un fenomeno davanti di nome Zlatan Ibrahimovic. È più forte ora di dieci anni fa. Il primo gol contro il Napoli è stato bellissimo, ma Kalidou Koulibaly è imperdonabile per non dire peggio: non ti puoi far anticipare così. Ora però Ibra rischia star fuori parecchio e senza di lui gli avversari respirano».