Farioli Milan, Damiani convinto: «Sarebbe una bella scelta, su De Zerbi e Thiago Motta...»

Farioli Milan, Damiani convinto: «Sarebbe una bella scelta». Il pensiero dell’agente di mercato sul valzer degli allenatori

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è anche quello di Francesco Farioli, allenatore 35enne del Nizza. In estate si prospetta un valzer di allenatori in Serie A, con tante squadre pronte a cambiare. Questo il pensiero dell’agente di mercato Oscar Damiani, intervistato da TMW.

FARIOLI AL MILAN? – «Ho visto tante volte giocare il Nizza. Farioli sarebbe una bella scelta. Pioli ha comunque fatto bene».

DE ZERBI AL NAPOLI? – «A me piace De Zerbi. Ma c’è un ostacolo. Bisognerebbe vedere se ha voglia di andare via in Inghilterra».

SU THIAGO MOTTA – «Ho molta stima di lui come uomo e come allenatore. Chi lo prende fa un grande affare».