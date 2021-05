Fantamercato, proviamo a delineare l’undici del Milan 2021/22. Ecco come giocherebbero i rossoneri se tutti i rumors si concretizzassero

Il calciomercato è anche sogno e proprio per venire incontro alle esigenze ancestrali di ogni tifosi calcistico proviamo a disegnare il nuovo Milan 2021/22 se tutti i rumors del momento dovessero realizzarsi. Da un lato occorre essere realisti ed ipotizzare la doppia partenza dei due giocatori in scadenza Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, entrambi sostituiti da più probabili colpi in entrata di Maldini e Massara: Maignan e De Paul.

Upgrande sulla corsia di destra con Lucas Vazquez che si giocherà il posto con Alexis Saelemaekers andando ad occupare lo slot lasciato libero dal sempre più probabile partente Samu Castillejo. Resto della squadra invariato con Tomori (riscattato) al centro della difesa. In avanti spazio a Dusan Vlahovic, prima scelta per l’attacco che staffetterà con Ibrahimovic nel corso della prossima stagione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; L. Vazquez, De Paul, Rafael Leao; Vlahovic. Allenatore. Pioli.