Fabio Caressa: «Gli atleti devono tornare a fare il loro mestiere»

Il noto telecronista di Sky Sport esprime il suo pensiero circa la ripresa dei campionati e le problematiche legate al calendario

Continua il dibattito sulla possibilità di una ripresa del calcio italiano ed europeo e anche uno dei più famosi giornalisti e telecronisti italiani, Fabio Caressa, è intervenuto in merito.

Intervenuto su Sky Sport, Caressa ha dichiarato: «Bisogna concentrarsi non più sul sì ma sul come. Gli atleti devono tornare a fare il loro mestiere, tutti dovremmo, nei limiti, tornare a fare il nostro mestiere. La cosa fondamentale è riprendere l’attività fisica; tutti quelli che ho sentito dicono che un mese è ottimale ma anche 15 giorni potrebbero bastare. Siamo all’anno zero, nessuno sa come avrà influito la quarantena. Credo sarà molto importante passare alle 5 sostituzioni per evitare infortuni».