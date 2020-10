Ex rossoneri, Piatek potrebbe andare alla Fiorentina

Kris Piatek vuole tornare in Italia. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina che però aspetta di risolvere alcuni nodi di mercato

Kris Piatek vuole tornare in Italia. Il giocatore, dopo l’esperienza in Bundesliga nelle fila dell’Hertha Berlino, sta cercando una sistemazione in un club di Serie A. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina che però aspetta di risolvere alcuni nodi di mercato. Rocco Commisso potrebbe cedere almeno uno tra Milenkovic e Chiesa per ricavare un tesoretto da reinvestire.

Ecco che il polacco quindi potrebbe intrecciare il proprio destino con i rossoneri, in un triangolo che porterebbe Chiesa a vestire la maglia del Milan.