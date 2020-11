Ex rossoneri, Halilovic trova l’accordo con il Birmingham

Alen Halilovic riparte dall’Inghilterra e più precisamente dalla Championship. Il croato, che si è appena svincolato dal Milan, ha trovato un accordo con il Birmingham, club di seconda divisione inglese.

Il giocatore ha firmato un contratto annuale, riservandosi eventualmente il prolungamento con gli inglesi in futuro. Ecco il Tweet del Birmingham:

BOSS signing! ✍️🔵

We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.

— Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020