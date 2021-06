Ex Milan – Van Ginkel lascia il Chelsea a parametro zero

L’ex Milan Marco Van Ginkel lascerà il Chelsea a parametro zero dopo otto stagioni e diversi prestiti ai Blues

Marco Van Ginkel lascerà il Chelsea fine stagione. Il centrocampista olandese non rinnoverà il contratto in scadenza dopo i diversi prestiti in giro per l’Europa senza mai sbocciare definitivamente.

Al Milan lo si ricorda per la stagione 2014-15, dove collezionò 14 presenze ed un solo gol. La sua ultima esperienza è stata in Olanda con la maglia del PSV Eindhoven.