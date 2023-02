Ex Milan – Tsadjout trova il suo primo gol in Serie A in carriera

L’attaccante ex Milan Frank Tsadjout trova il suo primo gol in Serie A in carriera. Il classe ’00 va a segno in Torino-Cremonese

Giornata da ricordare per Frank Tsadjout. L’attaccante classe 2000 ha trovato il suo primo gol in Serie A in carriera nel match tra Torino e Cremonese. Non segnava dallo scorso maggio in un match di Serie B.

Rimasto di proprietà del Milan fino all’ultima stagione dopo una lunga serie di prestiti una volta completata la trafila nel settore giovanile rossonero.