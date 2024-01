Ex Milan, Niang prepara il ritorno in Italia: due club su di lui, c’è un ostacolo

L’ex Milan Niang potrebbe tornare in Italia. Due club sono interessati all’attaccante ma c’è un ostacolo. Le ultime

Il futuro dell’ex Milan M’Baye Niang è ancora da definire. Come riportato da TMW per lui c’è l’interesse del Genoa e dell’Empoli, tuttavia resta da superare un ostacolo non da poco:

l’entourage dell’attaccante non si è ancora accordato con l’Adana Demispor per la risoluzione del suo attuale contratto con il club turco, passaggio fondamentale per l’eventuale sbarco in Serie A del giocatore.