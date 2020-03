Ex Milan, Luiz Adriano show in Copa Libertadores: tripletta e vittoria VIDEO

L’ex attaccante rossonero Luiz Adriano ha messo a segno una tripletta col suo Palmeiras in Copa Libertadores

Ve lo eravate dimenticato? Beh, ci pensa lui a rinfrescarvi la memoria. Luiz Adriano, ex attaccante del Milan e oggi al Palmeiras, ha messo a segno una tripletta da sogno in Copa Libertadores, contribuendo alla vittoria per 3-1 contro il Guaranì. Il Palmeiras così coglie la seconda vittoria in altrettante partite del Gruppo 2 disputate finora.

Una notizia che sorprenderà probabilmente i tifosi rossoneri, che non hanno conservato certo un bel ricordo del 33enne brasiliano, il quale ha lasciato Milanello nel 2017 per approdare allo Spartak Mosca.