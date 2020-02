Ex Milan, Locatelli: «Giusto cambiare aria, non ero più importante al Milan»

Intervistato da DAZN, Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell’ addio ai rossoneri: «La società non credeva in me»

Manuel Locatelli ha ricordato il suo addio al Milan in un intervista a DAZN. Il centrocampista ora in forza al Sassuolo ha dichiarato che la società rossonera gli aveva fatto capire di non esser più parte del progetto. Ecco le sue parole:

«Quando c’è un ostacolo davanti si fanno tre passi indietro, si prende la rincorsa e lo si scavalca. Avevo bisogno di cambiare aria, di staccare, la società non credeva in me, me l’ha fatto capire. I primi mesi sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata: davo tutto per scontato, non mi allenavo sempre al massimo, mi è scattato qualcosa mentalmente e cerco di non sbagliare più soprattutto come atteggiamento.»