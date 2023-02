Alen Halilovic riparte dalla Grecia e più precisamente dall’Aris Salonicco. Il croato ha un passato da meteora al Milan

Alen Halilovic riparte dalla Grecia e più precisamente dall’Aris Salonicco. Il croato, che si è svincolato dal Milan nel 2020, ha trovato un accordo con il club di prima divisione. Aveva iniziato la stagione con il Rijeka, in Croazia.

Per lui un passato breve in rossonero con sole 3 presenze in Europa League.