Ex Milan, Gattuso su un possibile futuro all’Inter: «Sono un professionista»

Parla Gattuso in conferenza pre Juventus. Parlando di Higuain e Sarri, Gattuso risponde su un possibile futuro all’Inter: «mai dire mai»

Interviene Gattuso , tecnico del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Juventus. Parlando di tradimenti nel calcio e riferendosi in particolare alla questione Sarri-Higuain, a Gattuso viene posta una domanda particolare, ovvero se allenerebbe mai l’Inter dato il suo passato nel Milan. Ecco le sua risposta:

«Sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta, noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime poi non so cosa pensi la gente, non siamo tutti uguali».