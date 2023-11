Ex Milan Femminile, Piemonte perde la testa! Ecco cosa è successo

L’ex Milan Femminile Martina Piemonte, perde la testa in Everton Bristol City. Cosa è successo e le conseguenze

è stata accusata di condotta violenta in un episodio senza palla nella partita di Women’s Super League. L’Everton, club di appartenenza della giocatrice italiana, ha deciso di non ricorrere in appello contro la squalifica per tre giornate. La squadra non potrà contare su di lei per le trasferte contro Aston Villa e West Ham United, e per il derby in casa contro il Liverpool in Coppa di Lega.

Sui social sono poi arrivate le scuse dell’attaccante: «Volevo chiedere scusa alle mie compagne, all’allenatore, e ai nostri tifosi. Sono una giocatrice appassionata che non vuole nulla di più che aiutare la squadra a vincere ma le emozioni hanno preso il sopravvento, mi prendo tutte le responsabilità per le mie azioni e spero di rimediare ai miei errori quando torno»