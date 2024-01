Ex Milan, Zvonimir Boban si è dimesso da Chief Of Football della UEFA: ecco il motivo alla base della decisione del croato

Terremoto nell’organigramma della UEFA. L’ex Milan Zvone Boban ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di Chief Of Football.

Il motivo alla base della clamorosa decisione è legato al disaccordo sul cambio di statuto. Questo il comunicato ufficiale:

PAROLE – «La UEFA desidera annunciare la partenza di Zvonimir Boban dall’organizzazione di comune accordo. Boban è entrato nell’organizzazione nel 2021 come capo del calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui la creazione dello UEFA Football Board e dello Youth Football Forum. La UEFA esprime la sua gratitudine al signor Boban per il suo servizio dedicato e gli augura buona fortuna per i suoi impegni futuri di carriera».