Ex Milan – Conti Sampdoria: c’è l’accordo fino al 2025. I dettagli

Rinnovo Conti: accordo raggiunto con l’entourage del calciatore. Il nuovo contratto verrà depositato dalla Sampdoria nei prossimi giorni

Andrea Conti si legherà alla Sampdoria fino al 2025. Sono bastate pochissime partite al terzino ex Milan per convincere la dirigenza blucerchiata, che in queste ore ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore per il prolungamento.

Come appreso dalla redazione di sampnews24, il nuovo contratto verrà depositato ufficialmente nei prossimi giorni.