Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha attaccato Milan Skriniar per la decisione di non rinnovare il contratto con l’Inter

Durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex Milan, ha detto la sua opinione sulla situazione che vede Skriniar lasciare l’Inter per andare al PSG.

«L’Inter si è spinta pur di non perderlo. Era ottimista sul rinnovo, ma ora Skriniar deve ammettere davanti alle telecamere che va via solo per i soldi».