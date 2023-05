Ex Milan, Bonucci Juve sarà addio ma..

Bonucci lascerà la Juventus, ma non il calcio. Il retroscena di Gazzetta sull’addio. Il difensore potrebbe andare all’estero

Secondo La Gazzetta dello Sport non sarebbe proprio un ritiro quello preannunciato ieri da Leonardo Bonucci, che al termine della prossima stagione dirà addio alla Juventus.

Il difensore bianconero sarebbe dell’idea di valutare alcune offerte per la stagione 2024-25 e, anche in base alle sue condizioni fisiche e all’esito dell’Europeo, potrebbe concedersi un’altra esperienza da calciatore. Magari all’estero come Chiellini… Poi comincerà un percorso per diventare un top allenatore.