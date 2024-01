Ex Milan, Bonaventura si allontana dalla Fiorentina? Le parole dell’agente preoccupano

Il futuro dell’ex Milan Bonaventura potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Le dichiarazioni dell’agente preoccupano

L’ex Milan Bonaventura potrebbe non rinnovare con la Fiorentina. Le parole dell’agente preoccupano i tifosi:

LE PAROLE «Bonaventura rinnova con la Fiorentina? Tutto tace. Non è un nostro problema ora come ora. La società viola ha fatto intendere a Bonaventura a più riprese di voler continuare il rapporto, noi siamo qui, ma non lo so. È una di quelle situazioni a cui non so dare una risposta, anche perché ci sono state delle cose che mi hanno fatto cambiare un po’ idea»