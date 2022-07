Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania

L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato che Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania in programma domenica.

IL COMUNICATO – «Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale del Campionato Europeo Femminile. La partita, in programma domenica alle ore 17, vedrà in campo le Nazionali dell’Inghilterra e della Germania. Valeri e Mariani saranno impegnati rispettivamente come VAR e AVAR. La squadra arbitrale è poi composta dall’arbitro Kateryna Monzul (UKR), dagli assistenti Maryna Striletska (UKR) e Paulina Baranowska (POL), dal IV ufficiale di gara Stéphanie Frappart (FRA), e dall’assistente 2 Video Assistant Referee Pol van Boekel (NED).