Europa League arma a doppio taglio: rischi e vantaggi per il Milan, che ripartirà da questa competizione a febbraio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’Europa League, analizzando rischi e vantaggi per il Milan di giocare questa competizione a partire da febbraio.

Tra i rischi certamente quello legato alla possibilità di avere un numero maggiore di infortuni e alle difficoltà di preparare in poche ore la sfida di campionato del weekend. Giocare ogni tre giorni di fatto permetterà però a Pioli di far giocare tutti in modo da evitare scontenti e di provare a cercare di arrivare fino in fondo per ambizioni sportive ed economiche.