Europa League, lo stadio che ospiterà la finale del 2026 è un ricordo amaro per i rossoneri!

‘Dopo Istanbul c’è Atene‘ così diceva uno striscione storico per il mondo Milan nel 2007. A distanza di 19 anni si tornerà a parlare della città turca ma questa volta non per la Champions League bensì per l’Europa League.

Nel 2026 lo stadio del Besiktas a Istanbul ospiterà la finale della seconda competizione Europa più importante. Se i rossoneri dovessero qualificarsi in Europa League, vista la posizione in classifica in Serie A, la possibile finale sarebbe un ricordo amaro in uno stadio che ha visto una delle partite già leggendarie della storia del calcio.