Europa League: Milan-Lille, sarà Elliott contro Elliott

I sorteggi di Europa League hanno riservato qualche sorpresa al Milan. Il girone con Lille, Celtic Glasgow e Sparta Praga non è affatto facile e non presenta squadre cuscinetto. Ma soprattutto le gare contro i francesi avranno un fascino particolare per Elliott, proprietario dei rossoneri.

Come noto, la famiglia Singer negli ultimi anni ha elargito ingenti prestiti al club di Ligue 1, diventando uno dei principali finanziatori del progetto di ripresa ed uscita dai debiti. La cessione di Rafael Leao ha creato un canale preferenziale tra i rossoneri e i Lille che hanno portato a termine anche l’operazione Tiago Djalo. Non sarà una sfida come Lipsia-Salisburgo, ma poco ci manca…