Europa, il Milan riaccende la luce sull’Italia in uno scontro al vertice con un pari ottenuto su un campo storicamente difficilissimo

Europa, il Milan riaccende la luce sull’Italia, come sottolineato anche a da Corriere dello sport, in uno scontro al vertice con un pari ottenuto su un campo storicamente difficilissimo. Ai rossoneri per completare l’opera basterà lo 0-0 al ritorno ma sappiamo tutti che non sarà questo l’intento. C’è poi la Roma che con il 3-0 allo Shakhtar ipoteca i quarti, facendo dimenticare l’eliminazione della Juventus, i 4 goal della Lazio subiti all’andata dal Bayern e la sconfitta dell’Atalanta da ribaltare a Madrid.

LUCE- Insomma Roma e Milan proiettano il calcio italiano verso il futuro, l’anno scorso ci era riuscita l’Inter con la finale di Europa League persa poi contro il Siviglia, alla ripresa della stagione 2020, interrotta dalla pandemia.