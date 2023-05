Verso l’euroderby: il più pericoloso del Milan, nome a sorpresa

Domani il Milan affronterà l’Inter in Champions League. In vista del match i dati non mentono è lui il rossonero più pericoloso

Domani il Milan affronterà l’Inter in Champions League. In vista del match i dati non mentono è lui il rossonero più pericoloso:

come riportato da la Gazzetta dello Sport, Saelemaekers è il giocatore della squadra di Pioli che nell’ultimo mese ha effettuato più tiri di tutti (17) meglio di Leao e di Diaz ma anche di Giroud che ne ha effettuati appena 7. Il belga in tal senso può essere un fattore