Euro 2020, ora o mai più: stop agli spostamenti, direzione Wembley

Euro 2020, ora o mai più. Dopo un paio di giorni di riposo, riparte la competizione continentale con le sfide valide per i quarti di finale che valgono l’accesso alla Final Four. E soprattutto un pochino di stabilità nel contesto di un torneo per la prima volta itinerante, in quello che è stato un esperimento poco convincente e anche assai poco equo.

Perché comunque vada, tutte le Nazionali smetteranno di viaggiare su e giù per l’Europa. Le magnifiche quattro imposteranno la rotta in direzione Londra per giocarsi il titolo la prossima settimana e coronare un sogno che gli azzurri vogliono provare a mantenere più vivo che mai già da stasera contro il Belgio.

