Esonero Pioli: spunta anche un ex Milan per il futuro della panchina rossonera, lo scenario

L’esonero di Pioli a fine stagione è una possibilità per il Milan. Per sostituirlo spunta anche un ex rossonero

Tra le possibilità per la panchina del Milan per la prossima stagione previa l’esonero di Pioli, spunta anche una clamorosa ipotesi che coinvolge un ex Milan:

come riportato da Calciomercato.com si tratta di Gilardino. Sobrietà, personalità, conoscenza tecniche e tattiche, conoscenza ad alti livelli delle dinamiche di campo e spogliatoio dei top club. Caratteristiche che fanno sì che l’allenatore possa essere il profilo giusto per i rossoneri ma anche per la Juventus per il dopo Allegri.