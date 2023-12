Esonero Pioli in caso di ko col Newcastle? Svelata la strategia del Milan e il piano in caso di nuova sconfitta

La panchina di Stefano Pioli potrebbe essere seriamente messa in discussione qualora il Milan incappasse in una nuova sconfitta che sancirebbe anche l’eliminazione dalle coppe europee.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club seguendo la filosofia della proprietà non vorrebbe cambiare guida tecnica a stagione in corso perché non ci sono grandi allenatori disponibili e la soluzione ponte (Abate) è considerata una soluzione estrema.