Esonero Pioli: cosa può succedere in caso di eliminazione ai quarti di Europa League. ULTIME

Esonero Pioli: cosa può succedere in caso di eliminazione ai quarti di Europa League. Le ULTIME sulla panchina

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan: le chances di permanenza di Pioli sono aumentate molto in queste ultime settimane.

Tuttavia non è ancora arrivata una decisione definitiva in merito alla sua conferma. Occhio in tal senso alle ultime curve (specialmente il percorso in Europa League): eventuali sbandate rimetterebbero tutto in discussione.