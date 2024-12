Esonero Fonseca, messaggio da brividi del tecnico dopo Milan Roma: ecco cosa ha detto alla squadra!

Esonero Fonseca, spunta il messaggio del portoghese alla squadra dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma a San Siro

La gara di ieri sera tra Milan e Roma, terminata 1-1, ha sancito di fatto la fine dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta questo aneddoto.

Fonseca avrebbe infatti parlato con la squadra nella pancia di San Siro e il succo del suo discorso viene riassunto in questa frase che viene riportata oggi dal quotidiano sportivo con base a Roma: «Mi dispiace per come è andata».