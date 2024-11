Esonero Fonseca, cambia tutto! Aneddoto che blinda il tecnico, la mossa di Ibrahimovic è una sentenza sul futuro

Esonero Fonseca, la svolta Champions cambia il futuro del tecnico: anche Ibrahimovic ora è totalmente dalla sua parte. I dettagli

Come riferito da Repubblica, la svolta del Milan in Champions League, con l’incredibile vittoria del Bernabeu contro il Real Madrid, cambia pure il destino di Paulo Fonseca.

Fonseca era in bilico soprattutto per via dei risultati mediocri in Champions. Ora i dirigenti, in organigramma e no, ostentano volentieri la vicinanza con lui. Anche Ibra ha mostrato confidenza con l’allenatore, che si sussurra sia stato scelto da Furlani.